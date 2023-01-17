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Федор Фаддеевич

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Место рождения

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Фаддей Давидович

Мать: Марфа Михайловна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Анна Власовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Козма Федорович

Мать ребёнка: Анна Власовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Анна Власовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: Анна Власовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Власовна

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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