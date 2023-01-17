Федор Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Фаддей Давидович
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Анна Власовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Козма Федорович
Мать ребёнка: Анна Власовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Анна Власовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: Анна Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно