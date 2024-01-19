Кищенко Иоланта Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кищенко Иоланта Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1934

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934

Отец: Кищенко Антон Иванович

Мать: Бурковска Бронислава Яновна

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