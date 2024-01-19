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Кищенко Иоланта Антоновна
Кищенко Иоланта Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1934
Пол
Женский
Отец
Кищенко Антон Иванович
1899 г.р.
Мать
Бурковска Бронислава Яновна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1934
Отец:
Кищенко Антон Иванович
Мать:
Бурковска Бронислава Яновна
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