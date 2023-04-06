Кузякина (Конкина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1912
Дата смерти09.04.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузякин Николай Борисович
Рождение ребёнка
12.04.1942
Отец ребёнка: Кузякин Николай Борисович
Рождение ребёнка
16.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузякин Андрей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1961