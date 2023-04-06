Кузякина (Конкина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина (Конкина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1912

Дата смерти

09.04.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.
1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузякин Николай Борисович

Рождение ребёнка
12.04.1942

Сын: Кузякин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Кузякин Николай Борисович

Рождение ребёнка
16.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузякин Андрей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Андрей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Николай Борисович

Смерть
09.04.1961
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