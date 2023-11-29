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Мартынов Иван Никифорович

Место рождения

Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кощеево, Яневская волость, Суздальский уезд
Смерть
Неизвестно

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