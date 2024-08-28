Вильчанская (Величко) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильчанская (Величко) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильчанский Геннадий Бенедиктович

Отец ребёнка: Вильчанский Бенедикт Бенедиктович

Рождение ребёнка
18.03.1951

Дочь: Хомич (Вильчанская) Татьяна Бенедиктовна

Отец ребёнка: Вильчанский Бенедикт Бенедиктович

Смерть
Неизвестно

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