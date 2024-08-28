Вильчанская (Величко) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильчанский Геннадий Бенедиктович
Отец ребёнка: Вильчанский Бенедикт Бенедиктович
Рождение ребёнка
18.03.1951
Дочь: Хомич (Вильчанская) Татьяна Бенедиктовна
Отец ребёнка: Вильчанский Бенедикт Бенедиктович
Смерть
Неизвестно