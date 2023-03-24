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Синятников Василий Иванович
Синятников Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Синятников Иван Георгиевич
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Синятников Иван Георгиевич
Мать: не указана
Смерть
1945
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