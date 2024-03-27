Миронова (Миронова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Миронова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миронова) Зоя

Отец ребёнка: Миронов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миронова) Груня

Отец ребёнка: Миронов Петр

Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Белоглазова (Миронова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр

Смерть
1956

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