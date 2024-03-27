Миронова (Миронова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миронова) Зоя
Отец ребёнка: Миронов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миронова) Груня
Отец ребёнка: Миронов Петр
Рождение ребёнка
12.02.1893
Дочь: Белоглазова (Миронова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр
Смерть
1956