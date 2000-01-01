Стенин Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенин Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стенин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1933

Сын: Стенин Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Стенин Юрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1940

Сын: Стенин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1948

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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