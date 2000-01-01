Стенин Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стенин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1933
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1939
Сын: Стенин Юрий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1948
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно