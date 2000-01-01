Кутепов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1941

Отец: Кутепов Григорий

Мать: Кутепова Марфа

Рождение ребёнка
14.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутепова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Николай

Мать ребёнка: Кутепова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутепова Зоя

Смерть
Неизвестно
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