Хлебников Николай Михайлович
Место рожденияд. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии
Дата рождения18.12.1895
Дата смерти08.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1895
д. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1915 по 1916
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1921 по 1924
Московский военный округ
Место жительства
С 1932
Место жительства
С 1936 по 1937
Московский военный округ
Место жительства
С 1945
Прибалтийский военный округ
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1956 по 1960
Китай
Место жительства
С 1960 по 1981
Смерть
08.01.1981