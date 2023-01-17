Хлебников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Николай Михайлович

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Место рождения

д. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии

Дата рождения

18.12.1895

Дата смерти

08.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1895
д. Михалево, Нерехтский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1905
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1915 по 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1921 по 1924
Московский военный округ
Место жительства
С 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1936 по 1937
Московский военный округ
Место жительства
С 1945
Прибалтийский военный округ
Место жительства
С 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1960
Китай
Место жительства
С 1960 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.01.1981
Москва, город федерального значения Москва
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