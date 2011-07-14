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Самойлов Данил Сергеевич
Самойлов Данил Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.2011
Пол
Мужской
Отец
Самойлов Сергей Александрович
1974 г.р.
Мать
Мельникова Влада Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2011
Отец:
Самойлов Сергей Александрович
Мать:
Мельникова Влада Николаевна
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