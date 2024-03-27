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Курдюков Георгий
Курдюков Георгий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1947
Пол
Мужской
Отец
Курдюков Михаил
1902 г.р.
Мать
Курдюкова Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Курдюков Михаил
Мать:
Курдюкова Лидия
Смерть
1947
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