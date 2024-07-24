Карташова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1868 ст.
Дочь: Боровина (Карташова) Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Карташов Матвей Петрович
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно