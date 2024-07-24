Карташова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1868 ст.

Дочь: Боровина (Карташова) Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Карташов Матвей Петрович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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