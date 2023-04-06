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Рыбьяков Андрей Андреевич

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Место рождения

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859

Отец: Рыбьяков Андрей Абросимович

Мать: Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рыбьяков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Рыбьякова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.08.1887

Сын: Рыбьяков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Рыбьякова Афимия(Евфимия) Егоровна(Георгиевна)

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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