Рыбьяков Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рыбьяков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Рыбьякова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна
Рождение ребёнка
03.08.1887
Мать ребёнка: Рыбьякова Афимия(Евфимия) Егоровна(Георгиевна)
Смерть
Неизвестно