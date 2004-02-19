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Егорова (Кочеткова) Мария Петровна

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Место рождения

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.12.1926

Дата смерти

19.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926

Отец: Кочетков Пётр

Мать: - - -

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1949

Сын: Егоров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич

Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Егоров Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич

Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
11.11.1959

Сын: Егоров Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей Васильевич

Смерть
19.02.2004
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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