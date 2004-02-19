Егорова (Кочеткова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1926
Дата смерти19.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926
Отец: Кочетков Пётр
Мать: - - -
Рождение ребёнка
01.08.1949
Сын: Егоров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич
Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Егоров Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич
Ленинабад, Таджикская ССР
Рождение ребёнка
11.11.1959
Сын: Егоров Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Егоров Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2004