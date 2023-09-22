Козырев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1952
Дочь: Кузнецова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно