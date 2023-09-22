Козырев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1952

Дочь: Кузнецова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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