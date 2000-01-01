Трейзе Андрей (Гейнрих)
Место рожденияАССР Немцев Поволжья
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Трейзе Гейнрих
Мать: не указана
АССР Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Лидия
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Владимир
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трейзе Людмила
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Виктор
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Геннадий
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Владимир
Мать ребёнка: Трейзе Мария
Смерть
Неизвестно