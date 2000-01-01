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Трейзе Андрей (Гейнрих)

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Место рождения

АССР Немцев Поволжья

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Трейзе Гейнрих

Мать: не указана

АССР Немцев Поволжья
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Лидия

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Владимир

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трейзе Людмила

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Виктор

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Геннадий

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Владимир

Мать ребёнка: Трейзе Мария

Смерть
Неизвестно
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