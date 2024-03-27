Саитов Билялетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Саитов Аймалетдин
Мать: Амина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
08.06.1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1980