Саитов Билялетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитов Билялетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Саитов Аймалетдин

Мать: Амина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Рождение ребёнка
08.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитова (Губайдуллина) Фяруза

Смерть
1980

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