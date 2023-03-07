Клековкин Галактион Михайлов
Место рождениязаймище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Клековкин Михаил (Мишка) Дорофеев
Мать: не указана
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1695 и 1697
Сын: Клековкин Иван (Ивашко) Галактионов
Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Клековкин Михей Галактионов
Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Клековкин Никифор Галактионов
Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Дарья Галактионова
Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Клековкин Федор Галактионов
Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721