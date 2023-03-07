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Клековкин Галактион Михайлов

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Место рождения

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Клековкин Михаил (Мишка) Дорофеев

Мать: не указана

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1695 и 1697

Сын: Клековкин Иван (Ивашко) Галактионов

Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Клековкин Михей Галактионов

Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Клековкин Никифор Галактионов

Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Дарья Галактионова

Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Клековкин Федор Галактионов

Мать ребёнка: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековкина Софья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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