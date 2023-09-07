Ушакова (Алиярбекова) Кристина Гусеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1986
Отец: Алиябеков Гусен Ахмедович
Мать: Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
04.07.2016
Дочь: Ушакова Милана Денисовна
Отец ребёнка: Ушаков Денис Олегович
Рождение ребёнка
11.01.2022
Дочь: Ушакова Мира Денисовна
Отец ребёнка: Ушаков Денис Олегович
Бракосочетание
Неизвестно