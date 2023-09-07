Ушакова (Алиярбекова) Кристина Гусеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Алиярбекова) Кристина Гусеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1986

Отец: Алиябеков Гусен Ахмедович

Мать: Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
04.07.2016

Дочь: Ушакова Милана Денисовна

Отец ребёнка: Ушаков Денис Олегович

Рождение ребёнка
11.01.2022

Дочь: Ушакова Мира Денисовна

Отец ребёнка: Ушаков Денис Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Денис Олегович

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