Боброва (Ермолина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1905
Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: Боброва Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Бобров Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931