Боброва (Ермолина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Ермолина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Бобров Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: Боброва Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Бобров Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Бобров Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Фёдор Иванович

Смерть
1931
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