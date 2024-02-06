Мышляева (Глинская) Светлана Валентиновна 24.01.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Мышляева (Глинская) Светлана Валентиновна

Автор
СМ
Мышляева С.

женский, родилась 24.01.1960, Воркута, Воркута, Республика Коми

Мать
Глинская (Безносенко) Галина Дмитриевна05.05.1936 г.р.
Отец
Глинский Валентин Тимофеевич29.11.1933 г.р.
Супруги
Мышляев Юрий Игоревич04.08.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960

Отец: Глинский Валентин Тимофеевич

Мать: Глинская (Безносенко) Галина Дмитриевна

Воркута, Воркута, Республика Коми

Бракосочетание
23.05.1979

Муж: Мышляев Юрий Игоревич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышляев Юрий Игоревич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышляев Юрий Игоревич

Калуга, город Калуга, Калужская область

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