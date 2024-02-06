Мышляева (Глинская) Светлана Валентиновна
женский, родилась 24.01.1960, Воркута, Воркута, Республика Коми
МатьГлинская (Безносенко) Галина Дмитриевна05.05.1936 г.р.
ОтецГлинский Валентин Тимофеевич29.11.1933 г.р.
Супруги
Мышляев Юрий Игоревич04.08.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1960
Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
23.05.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышляев Юрий Игоревич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышляев Юрий Игоревич
Калуга, город Калуга, Калужская область