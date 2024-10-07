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Гапшин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапшина (Носкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1947

Сын: Гапшин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Гапшина (Носкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.09.1952

Сын: Гапшин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Гапшина (Носкова) Мария Николаевна

Смерть
1973
Похороны
Около 1973
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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