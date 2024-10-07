Гапшин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1947
Мать ребёнка: Гапшина (Носкова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.09.1952
Сын: Гапшин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Гапшина (Носкова) Мария Николаевна
Смерть
1973
Похороны
Около 1973
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область