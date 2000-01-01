Домна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Исаев Петр Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Федор Петров
Отец ребёнка: Исаев Петр Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван Петров
Отец ребёнка: Исаев Петр Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Лука Петров
Отец ребёнка: Исаев Петр Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Ананий Петров
Отец ребёнка: Исаев Петр Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Петр Павлов
Смерть
Неизвестно