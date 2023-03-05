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Рязанов Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резанов Яков Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1892

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
02.02.1904

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Рязанов Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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