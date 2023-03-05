Рязанов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резанов Яков Епифанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1892
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.02.1904
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
08.07.1907
Сын: Рязанов Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Рязанова Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно