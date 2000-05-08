Табачук (Антонова) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табачук (Антонова) Александра Антоновна

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Место рождения

Клевцово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.04.1924

Дата смерти

08.05.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924

Отец: Антонов Антон

Мать: не указана

Клевцово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Душечкин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Душечкин Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
14.09.1959

Сын: Душечкин Александр

Отец ребёнка: Душечкин Михаил Ефимович

Развод
Неизвестно

Муж: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Михаил Ефимович

Смерть
08.05.2000
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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