Ряхин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Ряхин Николай Александрович

Мать: Людмила

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