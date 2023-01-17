Хлобастин Михаил
Место рождения
Дата рождения14.10.1913
Дата смерти24.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск
полковник КГБ | Должность: полковник КГБ
Работа или профессия
Неизвестно
полковник КГБ
Смерть
24.10.1985
Красноярск