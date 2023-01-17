Хлобастин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлобастин Михаил

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Место рождения

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.10.1913

Дата смерти

24.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск
полковник КГБ | Должность: полковник КГБ
Работа или профессия
Неизвестно
полковник КГБ
Смерть
24.10.1985
Красноярск
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