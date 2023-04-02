Федяков Николай Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: Федякова Анна Николаева
Мать ребёнка: не указана
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Место жительства
1911
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно