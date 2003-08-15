Перепелкина Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1930
Дата смерти15.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930
Отец: Перепелкин Григорий Никонорович
Мать: Ольга Анисимовна
Рождение ребёнка
30.10.1950
Сын: Гулин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Гулин Михаил Иванович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.08.2003
Похоронена на Борском кладбище