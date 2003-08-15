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Перепелкина Вера Григорьевна

Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.07.1930

Дата смерти

15.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1930

Отец: Перепелкин Григорий Никонорович

Мать: Ольга Анисимовна

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1950

Сын: Гулин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Гулин Михаил Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.08.2003
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Похоронена на Борском кладбище

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