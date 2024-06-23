Нехорина Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1905
Дата смерти10.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехорин Александр Иванович
Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нехорина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1931
Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович
Смерть
10.07.1994