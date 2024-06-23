Нехорина Анастасия Фёдоровна 26.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нехорина Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1905

Дата смерти

10.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехорин Александр Иванович

Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нехорина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорин Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1931

Сын: Нехорин Николай Иванович

Отец ребёнка: Нехорин Иван Петрович

Смерть
10.07.1994

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