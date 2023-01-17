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Медведев Петр Андреев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.06.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1822

Отец: Медведев Андрей Иванов

Мать: Медведева Степанида

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.06.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Иван Крайнев и девица Пелагея Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
08.06.1840

Жена: Медведева Гликерия (Лукерья) Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихѣ Онаго жь Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Фѣдоръ Степановъ Крайновъ, Василиі Андреивъ Медведивъ, Матьвей Осиповъ Марининъ, Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Василиі Борисовъ Яготкинъ; по... Показать все
Смерть
Неизвестно
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