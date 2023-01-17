Медведев Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения08.06.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1822
Отец: Медведев Андрей Иванов
Мать: Медведева Степанида
Крещение
10.06.1822
воспреемник: Иван Крайнев и девица Пелагея Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
08.06.1840
поручители: по женихѣ Онаго жь Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Фѣдоръ Степановъ Крайновъ, Василиі Андреивъ Медведивъ, Матьвей Осиповъ Марининъ, Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Василиі Борисовъ Яготкинъ; по... Показать все
Смерть
Неизвестно