Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Топорец Иван

Отец ребёнка: Топорец Степан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Топорец Калин

Отец ребёнка: Топорец Степан

Рождение ребёнка
1906

Сын: Топорец Ксенофонт Степанович

Отец ребёнка: Топорец Степан

Смерть
Неизвестно

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