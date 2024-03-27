Домника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Топорец Иван
Отец ребёнка: Топорец Степан
Рождение ребёнка
1904
Сын: Топорец Калин
Отец ребёнка: Топорец Степан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Топорец Ксенофонт Степанович
Отец ребёнка: Топорец Степан
Смерть
Неизвестно