Гурина Дария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1910
Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич
Рождение ребёнка
28.04.1913
Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Гурин Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно