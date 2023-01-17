Гурина Дария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Дария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Гурин Игнат Кириллович

Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Гурин Яков Кириллович

Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Гурин Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Гурин Кирилл Клементьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Кирилл Клементьевич

Смерть
Неизвестно
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