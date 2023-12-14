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Смиренникова Анастасия Матвеевна

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Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

22.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902

Отец: Матвей

Мать: Смиренникова Анна Дмитриевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Семенова (Львова) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Львов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Львова Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Львов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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