Смиренникова Анастасия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902
Отец: Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Семенова (Львова) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Львов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Львова Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Львов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно