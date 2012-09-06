Маганаветдинов Тимур Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маганаветдинов Тимур Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2012

Отец: не указан

Мать: Маганаветдинова Гульназ Маратовна

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