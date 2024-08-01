Захаров Феофан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 145-й пехотный Новочеркасский полк
Ранение
Неизвестно
Подберезь, Воложинский район, Минская область
Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Подберез; перевязочный пункт полка Дата события 15.05.1915
Ранение
1916
Причина выбытия болен Дата события 20.08.1916
Смерть
Неизвестно