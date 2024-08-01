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Захаров Феофан Иванович

Место рождения

Туртас, Уватский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туртас, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 145-й пехотный Новочеркасский полк
Ранение
Неизвестно
Подберезь, Воложинский район, Минская область
Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Подберез; перевязочный пункт полка Дата события 15.05.1915
Ранение
1916
Причина выбытия болен Дата события 20.08.1916
Смерть
Неизвестно

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