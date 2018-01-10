Орлихин Алексей Николаевич 06.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлихин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1931

Дата смерти

10.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.?

Дочь: Кагина (Орлихина) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлихин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлихин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлихин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна

Смерть
10.01.2018
Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

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