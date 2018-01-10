Орлихин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1931
Дата смерти10.01.2018
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.?
Дочь: Кагина (Орлихина) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлихин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлихин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлихина (Зайцева) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2018
Печерники, Михайловский муниципальный район, Рязанская область