Кокорин Савва Михайлов
Место рождения
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Кокорин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Бракосочетание
До 1703
Жена: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кокорин Илья Саввич
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кокорин Иван Савин
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
дер. Глотаево
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно