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Кокорин Савва Михайлов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Кокорин Михаил Семенов

Мать: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Кокорин Григорий Саввич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1703

Жена: Кокорина Наталья

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кокорин Илья Саввич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кокорин Иван Савин

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Афанасий Саввич

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

дер. Глотаево
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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