(Садекова) Ряхимя
Место рожденияс чембилей .краснооктябрьского района
Дата рождения17.04.1924
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1950
Сын: Аляутдинов Рифат
Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович
Смерть
2018