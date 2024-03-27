(Садекова) Ряхимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Садекова) Ряхимя

Место рождения

с чембилей .краснооктябрьского района

Дата рождения

17.04.1924

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

с чембилей .краснооктябрьского района
Рождение ребёнка
25.10.1950

Сын: Аляутдинов Рифат

Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Смерть
2018
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