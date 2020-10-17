Королёв Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1938
Дата смерти17.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королёва Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королёва Тамара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Максимовка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
17.10.2020
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан