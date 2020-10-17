Королёв Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1938

Дата смерти

17.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
04.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Тамара Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Максимовка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
17.10.2020
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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