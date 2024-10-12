Назарова (Проскурякова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Проскуряков Михаил Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1864
Рождение ребёнка
22.06.1868
Дочь: Евсикова (Евсикова) Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Евсиков Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Евсиков Мирон
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
03.10.1871
Рождение ребёнка
22.04.1872
Дочь: Харланова (Харланова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Назаров Никанор Тимофеевич
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1877
Сын: Назаров Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич
выдано свидетельство 23.05.1956
Смерть
Неизвестно