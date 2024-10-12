Назарова (Проскурякова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Проскурякова) Ольга Михайловна

Назарова (Проскурякова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Проскуряков Михаил Фролович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1864

Муж: Евсиков Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1868

Дочь: Евсикова (Евсикова) Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Евсиков Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Евсиков Мирон

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
03.10.1871

Муж: Назаров Тимофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1872

Дочь: Харланова (Харланова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Назаров Никанор Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1877

Сын: Назаров Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Назаров Тимофей Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
выдано свидетельство 23.05.1956
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.