(Булатова) Неизвестная Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булатова) Неизвестная Андреева

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Андрей Емельянов

Мать: Булатова Матрона Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Епимах Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Булатов Ефрем Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1844

Сын: Булатов Ефим Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1844
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