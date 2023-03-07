(Булатова) Неизвестная Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Андрей Емельянов
Мать: Булатова Матрона Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Булатов Епимах Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Булатов Ефрем Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1844
Сын: Булатов Ефим Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1844