Голубкина Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкина Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Голубкин Яков Егорович

Отец ребёнка: Голубкин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Голубкин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Голубкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Голубкин Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубкин Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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