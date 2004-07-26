Осипов Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1964
Дата смерти26.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.07.2004