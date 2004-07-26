Осипов Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Игорь Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1964

Дата смерти

26.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2004
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