Лущаева Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущаева Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лущаева) Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лущаев Иаков Тимофеевич

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
14.06.1858

Дочь: Неудобная (Лущаева) Агрипина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1861

Дочь: (Лущаева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Марченкова (Лущаева) Домникия Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.1865

Дочь: Писарева (Лущаева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Рождение ребёнка
12.10.1866

Сын: Лущаев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1867

Дочь: (Лущаева) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович

Водино, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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