Лущаева Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лущаева) Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
14.06.1858
Дочь: Неудобная (Лущаева) Агрипина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
21.01.1861
Дочь: (Лущаева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Марченкова (Лущаева) Домникия Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
?.01.1865
Дочь: Писарева (Лущаева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
12.10.1866
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Рождение ребёнка
18.11.1867
Дочь: (Лущаева) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лущаев Тимофей Абрамович
Смерть
Неизвестно