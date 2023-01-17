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(Симакова) Варвара Никитина

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Симаков? Никита

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Киселев Иван Никитин

Рождение ребёнка
16.08.1902

Сын: Киселев Флор Иванович

Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Сын: Киселев Федот Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1909

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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