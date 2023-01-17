(Симакова) Варвара Никитина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Симаков? Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901
Муж: Киселев Иван Никитин
Рождение ребёнка
16.08.1902
Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин
Рождение ребёнка
30.05.1904
Сын: Киселев Федот Иванов
Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин
Рождение ребёнка
17.10.1909
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Никитин
Смерть
Неизвестно