Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: (Редькина) Василиса Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Редькин Петр Романов
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: (Редькина) Окулина Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Редькин Иван Романов
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: (Редькина) Марья Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Редькина) Мавра Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1834
Дочь: (Редькина) Матрона Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1837
Дочь: (Редькина) Анна Романова
Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович