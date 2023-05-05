Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Роман Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: (Редькина) Василиса Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Редькин Онтон Романов

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Редькин Петр Романов

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: (Редькина) Окулина Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Редькин Иван Романов

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Редькина) Марья Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Редькина) Мавра Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1834

Дочь: (Редькина) Матрона Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1837

Дочь: (Редькина) Анна Романова

Отец ребёнка: Редькин Роман Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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