Русаков Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Семен Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1927

Дата смерти

04.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1944
Демобилизация
1952
Бракосочетание
1975

Жена: Шадрина Клавдия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
село.Ельцова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадрина Клавдия Николаевна

Смерть
04.12.2002
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