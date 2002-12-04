Русаков Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1927
Дата смерти04.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1944
Демобилизация
1952
Бракосочетание
1975
Место жительства
Неизвестно
село.Ельцова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шадрина Клавдия Николаевна
Смерть
04.12.2002