Кравченко Пантелеймон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Павел Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Артемий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Зиновий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Алексей Пантелеймонович
Смерть
Неизвестно